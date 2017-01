Venticinque orchestrali italiani in tournèe in Cina, tra cui alcuni originari della provincia di Benevento, sono rimasti bloccati all'aeroporto di Shangai perché il volo che avrebbe dovuto fare scalo ad Istanbul, in Turchia, è stato cancellato a causa del maltempo. Secondo quanto riferiscono alcuni familiari avvisati telefonicamente, gli orchestrali dovrebbero restare in aeroporto per quattro giorni, privi di qualunque assistenza. Del caso è stata immediatamente informata la Farnesina, cui i familiari degli orchestrali hanno chiesto una soluzione in tempi brevi.

Sabato 7 Gennaio 2017, 21:29 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2017 21:29

