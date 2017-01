L'artista siriano che ha scelto di non uccidere. Mehyar Sawas, 26enne di Damasco, è stato salvato dalla sua arte. La scultura gli ha impedito di uccidere. E lo ha portato via dalla guerra sanguinaria che da quasi 6 anni dilania la Siria. E' fuggito da un Paese il cui governo costringe al richiamo del servizio di leva, ragione per la quale tanti giovani hanno scelto di andarsene per sempre pur di non essere obbligati a togliere la vita ad altri uomini. La sua storia è l'emblema della condizione generale di terrore nella quale vive la popolazione siriana, costantemente soggetta a possibili arresti anche soltanto per aver espresso il proprio libero pensiero. Parliamo di un luogo in cui si può essere fermati senza motivo, incarcerati, condotti in località segrete e picchiati. Una terra dove non di rado chi finisce in carcere sparisce senza lasciare traccia, inghiottito da un sistema di tortura e morte “legalizzate”. Uno Stato nel quale si può venire rapiti e uccisi, ugualmente, dall'esercito di Bashar al-Assad o dalle forze di opposizione, ogni giorno. A dimostrazione del fatto che le ragioni del conflitto, forse, siano ormai andate persino irrimediabilmente perdute.



Quando ha ricevuto la chiamata con la quale il governo lo costringeva ad arruolarsi nell'esercito, Mehyar ha capito che l'unica via per potersi salvare sarebbe stata la fuga, l'abbandono del proprio Paese e degli affetti familiari nella consapevolezza di non poter tornare indietro, alla ricerca di una possibilità disperata al di là dei confini siriani, dove avrebbe avuto soltanto il suo talento artistico quale mezzo di scambio per ottenere un'opportunità di sopravvivenza. E così è stato. Non senza episodi di violenza, di angoscia, di tentati rapimenti e di pericolo per la propria vita. Ma così è stato. Nel 2015 è arrivato a Vienna, dopo un lungo viaggio per il quale ha dovuto affidarsi ad un trafficante di migranti che illegalmente gli ha permesso di sbarcare in Grecia, sull'isola di Lesbo, scampato ad una traversata notturna con altre 50 persone su un'imbarcazione di plastica gonfiabile di appena 6 metri. Un viaggio disperato che Mehyar ha trasformato in un film, “The sculptor of Damascus”, da lui interamente girato utilizzando immagini ed avvenimenti del tormentato percorso da rifugiato che lo ha portato dalla Siria fino a Vienna, passando attraverso la Turchia, la Grecia e la Serbia.



In Austria è cominciata la sua seconda vita. Al Wien Museum ha già potuto esporre alcune delle sue opere nel contesto di una mostra collettiva organizzata insieme con altri cinque siriani, tutti spinti dall'intento, dal desiderio, dalla speranza di fare della propria arte uno strumento visibile che testimoni la crudeltà e l'assurda ferocia della guerra civile che sta devastando la loro terra d'origine. Mehyar scolpisce figure astratte, in legno o in argilla. Morbide, sinuose. Di una bellezza - oseremmo dire – eterea, leggera. E poi in metallo e con fili elettrici bruciati, tenaci rappresentazioni dell'orrore solo in apparenza lontano. Proiezioni del dolore, della guerra, della sofferenza impotente. Eppure, sorprendentemente, nei suoi gesti si nasconde la volontà di mostrare la fiducia in una pensabile rinascita. E quando sono le sue stesse parole ad affermare che “da una mente rafforzata dal dolore possa arrivare l'energia per costruire un mondo migliore” capiamo che, forse, una possibilità esista davvero.

Domenica 8 Gennaio 2017

