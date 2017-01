Finisce l'era Obama, ultimo discorso (in lacrime) per Michelle

Michelle Obama si è commossa durante il suo ultimo discorso da first lady.

«Vladimir Putin non è nella nostra squadra». Lo ha detto il presidente americano uscente Barack Obama, rivolto al successore Donald Trump, in una intervista all'emittente Abc dopo che un rapporto dei servizi americani ha accusato il leader russo di aver «ordinato» una campagna per influenzare le elezioni americane a favore del miliardario newyorchese. «Una delle cose che mi preoccupano è il livello cui siamo arrivati, con repubblicani, opinionisti e commentatori televisivi che sembrano avere più fiducia in Vladimir Putin che in altri americani perchè questi americani sono democratici. Questo non può essere», ha affermato Obama. «Dobbiamo ricordarci che siamo nella stessa squadra. Vladimir Putin non è nella nostra squadra», ha aggiunto il presidente, secondo le anticipazioni dell'intervista che sarà trasmessa domani.

Sabato 7 Gennaio 2017, 09:04 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2017 09:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è conclusa oggi ufficialmente l'eracon la festa di addio alla Casa Bianca per primo presidente nero d'America. Gli Usa si preparano quindi al passaggio di consegne definitivo il 20 gennaio con la grande cerimonia dell'Inauguration Day, l'insediamento formale di Donald Trump.