Lo storico statunitense Huston Smith, tra le massime autorità mondiali di storia delle religioni, è morto nella sua casa di Berkeley, in California, all'età di 97 anni dopo una lunga malattia. L'annuncio della scomparsa è stato dato oggi dalla famiglia al «New York Times». Il professore Smith è autore di «Le religioni del mondo» (tradotto in italiano da Fazi editore), considerato un manuale classico della materia. Nel mondo il volume (pubblicato per la prima volta nel 1958 e rivisto più volte, fino al 1991) ha venduto oltre 3.000.000 di copie e ha avuto più di 60 edizioni. Smith era professore emerito di studi religiosi della Syracuse University.Figlio di missionari metodisti, Huston Smith era nato il 31 maggio 1919 a Suzhou, all'epoca una piccola cittadina della Cina. Autore pluripremiato di numerosi libri di argomento religioso, Huston Smith ha insegnato a lungo al Massachusetts Institute of Technology (Mit) di Boston e all'Università di Berkeley, per approdare infine alla Syracuse University. I suoi studi, ma soprattutto i suoi incontri e i suoi viaggi, hanno fatto di lui un'autorità mondiale indiscussa in tema di religioni.