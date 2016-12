Martedì 27 Dicembre 2016, 23:08 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2016 11:56

Panico sulla Quinta Avenue, a New York, dove la Trump Tower è stata evacuata. Il servizio di sicurezza ha trovato uno zainetto abbandonato nel salone di ingresso. Tutte le persone che si trovavano a pianterreno sono state fatte evacuare velocemente. Scene di panico mentre la gente fuggiva e i poliziotti gridavano "Fuori, fuori!".Dopo circa mezz'ora, la polizia ha revocato l'allarme e riaperto l'ingresso. A far scattare l'allarme è stata una borsa contenente dei giocattoli. In questi giorni il presidente eletto Donald Trump e la famiglia sono in vacanza nella villa di Mar-A-Lago, a Miami.