Venerdì 23 Dicembre 2016, 15:04 - Ultimo aggiornamento: 23-12-2016 22:43

Una brutalità gratuita, un calcio alle spalle di una donna sferrato con inaudita violenza e accompagnato non solo dalle urla dei presenti, ma anche dalle risate soddisfatte di chi, complice dell'aggressore, stava filmando la scena. Il filmato di quanto accaduto in un centro commerciale olandese è stato condiviso da Der Politiker e sta facendo il giro del mondo. La videocamera filma i passi di un giovane uomo che segue due donne e all'improvviso, con una mossa da kickboxing, assesta un calcio violentissimo sulla schiena di una delle due, facendola schiantare con la faccia a terra e provocandole varie ferite: il tutto ripreso come se si trattasse di un videogioco divertente da mostrare agli amici e al mondo. Adesso per il ragazzo, che dopo l'aggressione si è dato alla fuga, la possibilità di essere riconosciuti e arrestati non è poi così remota, come dimostrano vari precedenti.Il video, infatti, arriva a pochi giorni dall'arresto di un uomo che a Berlino, in ottobre, aveva scalciato una donna facendola ruzzolare per una rampa di scale. Subito dopo la sua bravata, il 27enne Svetoslav Stoykov era fuggito andando a nascondersi presso alcuni parenti a Nizza. Quando pensava che ormai la vicenda fosse stata dimenticata è tornato a Berlino, ma aveva fatto male i calcoli: qualcuno lo ha sentito parlare in bulgaro con la moglie su un autobus, ha chiamato la polizia e a quel punto sono scattate le manette. Anche in quel caso l'aggressione era stata filmata e pubblicata sui social, e il video era stato visto oltre 90mila volte.