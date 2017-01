Lunedì 9 Gennaio 2017, 16:46 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2017 16:53

Volo cancellato per sciopero, maltempo o dintorni? No, quello dalla compagnia Emirates dall'Oman a Dubai è stato annullato a causa dì un ospite indesiderato. Ovvero un serpente trovato nella stiva del velivolo dal personale addetto ai bagagli a Muscat, come riportato dalla Bbc. Il rettile era lì tranquillo, e non ne voleva proprio sapere di scendere dal comodo aeroplano. Non si sa ancora come sia finito sul volo EK0863 e la compagnia non ha specificato quale fosse la specie del serpente, se velenosa o meno.Certo è che la sua presenza ha allarmato non poco i passeggeri. Che sono stati fermati prima di salire a bordo. E hanno dovuto attendere ore prima di imbarcarsi su un altro volo. La scoperta dell'imbucato infatti era stata fatta prima del loro ingresso sull'aereo. Sono stati gli addetti alla sicurezza a catturarlo dopo un'ispezione minuziosa in ogni angolo della stiva.Era accaduta una cosa simile pochi mesi fa, lo scorso novembre su un volo Aeromexico. Ma lì era stato anche peggio, perché il serpente era in cabina ed era caduto in testa ai passeggeri direttamente dalle cappelliere.