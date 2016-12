Giovedì 29 Dicembre 2016, 14:20 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2016 17:47

Lo spettacolo che si è presentato davanti agli occhi di James Grant, un uomo di Johnston, in Pennsylvania, è stato a dir poco inquietante: è stato lui a trovare, nella casa di una coppia di amici, i cadaveri dell'intera famiglia. Jason Chambers, 29 anni, la compagna 19enne Chelsea Cardaro, e la loro figlia di pochi mesi, Summer, erano tutti privi di vita.James, che non aveva notizie degli amici da diversi giorni, aveva deciso di presentarsi a casa della coppia ed ha fatto l'orribile scoperta. Come riporta Metro.co.uk , i risultati dell'autopsia sui corpi dei genitori e della bimba hanno fornito indicazioni preziose ma inquietanti sulla fine dell'intera famiglia. Jason e Chelsea, infatti, sono morti di overdose di eroina diverse ore, se non giorni, prima della piccola Summer, che è stata uccisa dalla denutrizione e dalla disidratazione.