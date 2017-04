Panama, ucciso a colpi di pistola il centrocampista della nazionale Amílcar Henríquez

Almeno quattro persone sono state arrestate dalla polizia nazionale per l'omicidio di Henriquez, il calciatore della Nazionale panamense freddato a colpi di pistola fuori dalla propria abitazione, a Colon, mentre era in compagnia di un paio di amici, uno dei quali - Delano Wilson - ha fatto la fine del calciatore dopo un breve ricovero in ospedale. L'altra persona ferita nell'agguato, Josemar Pedro, versa in condizioni gravissime. Le persone di cui gli inquirenti sospettano un coinvolgimento nell'uccisione del giocatore sono state fermate durante un'operazione condotta dalla polizia di quartiere di Santa Resurrezione, nel villaggio di Cristobal Colon. Secondo fonti della polizia, tre dei detenuti sono minorenni e il quarto ha solo 19 anni. I giovani, alla vista degli agenti, hanno tentato la fuga a bordo di vettura, ma sono stati tempestivamente bloccati. Due di loro erano in possesso di armi da fuoco e sull'auto è stata rinvenuta un'altra arma. L'auto sulla quale si trovavano, una Nissan, era stata rubata. La notizia è stata pubblicata sull'edizione online del quotidiano La Prensa. L'omicidio del nazionale panamense riporta alla mente l'esecuzione del difensore della Nazionale colombiana guidata da Paco Maturana, Andrés Escobar, reo di avere contribuito - con uno sciagurato autogol - all'eliminazione della squadra dal Mondiale di Usa '94, per mano dei padroni di casa. Dopo essere tornato a casa, Escobar venne eliminato a colpi di pistola.

Domenica 16 Aprile 2017, 12:45 - Ultimo aggiornamento: 16-04-2017 19:52

, classe 1983, centrocampista dell’Arabe Unido – un club di Panama – e della nazionale panamense è stato ucciso a colpi di pistola fuori della sua abitazione a. Henríquez era in compagnia di alcuni amici, quando gli si è affiancata una automobile dalla quale è sceso un uomo che ha aperto il fuoco. Il calciatore è morto subito, mentre i suoi amici sono rimasti feriti e trasportati in ospedale. Gli inquirenti sospettano si sia trattato di un regolamento di conti. il presidente di Panama, Juan Carlos Varela, ha espresso via twitter il suo dolore per la morte del giocatore.