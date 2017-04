Porta la bimba di 8 mesi al parco, poi guarda nel passeggino e la trova morta

Domenica 16 Aprile 2017, 20:40 - Ultimo aggiornamento: 16-04-2017 20:56

Una giovane mamma, Shannon Tideswell di 20 anni, è uscita con la sua bimba di 8 mesi, Maisie-Leigh Lamb, per una passeggiata nel parco. Sembrava una bella giornata di sole che in pochi minuti si è trasformata in tragedia.Quando la mamma ha abbassato lo sguardo nel passeggino ha visto la sua piccola aveva le labbra blu. Non respirava. La corsa all'ospedale di Nottigham è stata inutile, Maisie-Leigh è arrivata già morta.La bimba era affetta da Spina Bifida e Idrocefalia. "Era una bambina sorridente e felice - ha detto la mamma al Nottingham Post - aveva già attraversato così tante sofferenze nella sua breve vita, ma non la condizionavano mai nel morale".La famiglia ha successivamente aperto un Crowdfunding per raccogliere soldi da investire nel reparto del Regina del Medical Center dove Maisie-Leigh trascorse le sue prime quattro settimane di vita.