Martedì 10 Gennaio 2017, 10:09 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2017 10:12

Un assurdo caso di cronaca sta sconvolgendo la Gran Bretagna. Una ragazzina di 15 anni è stata arrestata a York, nella contea inglese del North Yorkshire, poiché sospettata di avere ucciso una bambina di 7 anni: lo riporta la Bbc online La bimba è stata trovata ieri pomeriggio con ferite gravi in una casa nel quartiere di Woodthorpe della città ed é morta poche ore dopo il suo ricovero in ospedale. La polizia per il momento non ha rilasciato altre informazioni sul caso.