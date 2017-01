Lunedì 9 Gennaio 2017, 14:21 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2017 14:47

Quanti di noi sarebbero disposti ad affrontare il gelo di questi giorni per fare comunque un po' di attività fisica all'aperto? Sicuramente una ristretta minoranza. Figuriamoci nell'inverno glaciale della Russia, dove trovare un compagno disposto ad allenarsi nella lotta libera all'aperto non sembra essere un'impresa agevole.Quest'uomo, immortalato in un video pubblicato su YouTube, ha infatti deciso di affrontare un rivale decisamente insolito: un tappeto. Nonostante le temperature glaciali, l'uomo si muove con disinvoltura e manda l'avversario... al tappeto.