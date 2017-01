Martedì 10 Gennaio 2017, 00:48 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2017 08:53

Ha resistito a tutto per secoli, a mille anni secondo qualcuno, ma non alla tempesta che ha spazzato via la California.Addio alla gigantesca sequoia secolare, simbolo del Calaveras Big Trees State Park, in California. Il vento ed un forte temporale non hanno risparmiato il Pioneer Cabin Tree, il gigantesco albero che sul finire del XIX secolo era stato scavato creando alla sua base una sorta di tunnel dentro il quale passavano curiosi e visitatori. Le dimensioni erano tali da consentire anche il transito di una piccola auto.La sequoia è venuta giù domenica, ha precisato un volontario del parco, Jim Allday. «Era maestosa - ha aggiunto - ma adesso è solamente un cumulo di macerie». Non si conosce l'età della pianta, ma secondo il Los Angeles Times potrebbe avere un migliaio di anni.Numerosi i commenti sui social network. «E 'un pò come se qualcuno fosse morto in famiglia», ha detto Joyce Brown, 65 anni, insegnante in pensione che ha visto la prima volta l'albero quando aveva 12 anni. «Ho viaggiato in 70 paesi, ma camminare dentro l'albero e toccarlo è stato un momento memorabile, qualcosa che non si dimentica», ha aggiunto John Ripper, 55 anni di Northville in Michigan.