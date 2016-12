Venerdì 23 Dicembre 2016, 10:32

È Anis Amri l'uomo ucciso questa notte nella sparatoria. Lo si apprende da diverse fonti investigative a Milano e a Roma. Lo straniero ammazzato durante un conflitto a fuoco con la polizia, dunque, è lo stragista di Berlino. L'identificazione è arrivata sia dai tratti somatici sia dalla comparazione delle impronte. È quanto apprende l'Ansa da fonti dell'antiterrorismo milanese.Dagli accertamenti dalla Digos, coordinati dal capo dell'antiterrorismo milanese Alberto Nobili, Anis Amri, il killer di Berlino, è arrivato in Italia dalla Francia, in particolare da Chambery, in Savoia, da dove ha raggiunto Torino. Dal capoluogo piemontese ha preso poi un treno per Milano dove è arrivato attorno al'una di notte. Infine dalla Stazione Centrale si è spostato a Sesto san Giovanni dove attorno alle 4 ha incrociato i due agenti della volante che poi, durante una sparatoria, lo hanno ucciso.Secondo le prime informazioni, intorno alle 3, l'uomo avrebbe estratto una pistola e sparato agli agenti di una Volante che hanno risposto al fuoco uccidendolo durante un normale controllo stradale in piazza I Maggio a Sesto San Giovanni. L'uomo, che era a piedi, alla richiesta di mostrare i documenti avrebbe tirato fuori una pistola dallo zaino e avrebbe sparato a un poliziotto, colpendolo a una spalla. A quel punto gli agenti avrebbero risposto al fuoco, sparando all'uomo, poi deceduto. L'uomo, che con sé non aveva documenti, non è ancora stato identificato. Il poliziotto colpito alla spalla si chiama Christian Movio, ha 36 anni, ed è del Commissariato di Sesto San Giovanni. L'agente scelto è ricoverato all'ospedale di Monza con un proiettile conficcato in una spalla. Deve essere operato, ma le sue condizioni sono buone. Ad uccidere il terrorista, invece, è stato un agente in prova al Commissariato di Sesto San Giovanni. Si chiama Luca Scatà, ha 29 anni.