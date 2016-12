Sono stati firmati dal governo siriano e dalle forze di opposizione gli accordi per la tregua in Siria e per iniziare presto le trattative di pace tra le parti. Lo annuncia Vladimir Putin citato dalla Tass. «Poco fa è arrivata la comunicazione che poche ore fa è avvenuto un evento che noi non soltanto abbiamo aspettato a lungo ma su cui abbiamo lavorato molto per renderlo possibile».



«Gli accordi - ha detto Putin - sono fragili e hanno bisogno di pazienza e attenzioni particolari». Secondo quanto dichiarato da Putin, che ha incontrato il ministro della Difesa Serghei Shoigu e quello degli Esteri Serghei Lavrov, sono tre i documenti firmati. «Il primo documento è stato siglato fra il governo siriano e l'opposizione armata sul cessate il fuoco in Siria, il secondo è un sistema di misure per controllare il regime della tregua mentre il terzo è la dichiarazione sulla prontezza a iniziare le trattative di pace sulla soluzione del conflitto in Siria».



Putin e Erdogan hanno espresso soddisfazione per gli accordi sulla soluzione della crisi siriana e hanno detto che intendono continuare la cooperazione nella lotta contro il terrorismo. «I due presidenti hanno espresso soddisfazione per gli accordi tra il governo siriano e la cosiddetta opposizione moderata sulla cessazione delle ostilità in tutta la Siria e la transizione alla soluzione politica mediata dalla Russia e dalla Turchia», dice la Tass. «Alla luce di questo, hanno notato l'importanza degli sforzi per organizzare i colloqui di pace ad Astana» in Kazakistan. Il servizio stampa ha anche osservato che «i due leader hanno auspicato l'ulteriore rafforzamento della cooperazione nella lotta al terrorismo e hanno sottolineato in particolare che la tregua non si applica ai gruppi terroristici, soprattutto l'Isis».

Giovedì 29 Dicembre 2016, 16:52 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2016 20:42

