«Le azioni che elogiano il terrorismo sono reati e avranno conseguenze penali» in Turchia. Lo scrive il premier Binali Yildirim sull'account Twitter della presidenza del Consiglio, dopo l'attacco al nightclub "Reina" di Istanbul, sottolineando come il terrorismo punti anche con la propaganda sui social media a «diffondere paura e preoccupazione tra la popolazione». Decine di persone erano state fermate nelle scorse settimane con l'accusa di propaganda terroristica sui social dopo gli attacchi di dicembre a Istanbul e Kayseri, rivendicati dal gruppo estremista Tak (Falconi per la liberazione del Kurdistan).

Lunedì 2 Gennaio 2017, 12:21 - Ultimo aggiornamento: 02-01-2017 12:21

