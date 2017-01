Thailandia, choc allo show: coccodrillo stacca l'avambraccio di un addestratore

Mercoledì 4 Gennaio 2017, 16:09 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2017 18:42

Volevano vedere uno spettacolo di coccodrilli, ma hanno finito per essere testimoni di un drammatico incidente: un gruppo di turisti ha assistito con orrore al momento in cui un rettile ha staccato parte dell'avambraccio del suo addestratore in un parco della Thailandia.Sumet Thongkhammuan stava intrattenendo la folla durante uno show a Nakhon Sawan, nel giorno di Capodanno, mostrando quanto fosse in grado di dominare la potenza e la mente dell'animale: quando, però, gli ha infilato il braccio tra le fauci, il coccodrillo glielo ha addentato. L'uomo ha tentato di liberarsi ma, di contro, il rettile è rotolato su stesso finendo per costringerlo a terra. Una presa quasi mortale dalla quale Sumet è riuscito a liberarsi perdendo parte dell'avambraccio. Tutto sotto gli occhi degli spettatori che assistevano scioccati allo show.«È stato spaventoso vedere con quanta potenza si è scagliato contro il suo addestratore - ha detto Duangruedi Di Satefano che ha filmato la scena e ha pubblicato il video on line - Quell'uomo può considerarsi molto fortunato a essere ancora vivo». È il terzo incidente con i coccodrilli che si registra in pochi giorni in Thailandia. La scorsa settimana un addestratore era riuscito a liberare il braccio dalla presa di un rettile durante uno spettacolo, mentre una turista francese era stata attaccata mentre posava per un selfie a fianco di un coccodrillo a Khao Yai.