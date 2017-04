Times, ucciso il capo dell'Isis a Mosul in raid aereo

Gulmurod Khalimov, comandante in capo dell'Isis a Mosul e "ministro della guerra" del Califfato, è stato ucciso in un raid aereo. Lo riporta il britannico Times. L'attacco nel quale è rimasto ucciso il capo jihadista è avvenuto la settimana scorsa nella parte occidentale della città irachena.



Khalimov, originario del Tagikistan, era stato addestrato dalle forze speciali Usa quando era membro delle forze militari del suo Paese ed era responsabile della difesa di Mosul per conto del Califfo al Baghdadi. C'era lui, secondo fonti militari irachene, dietro centinaia di attentati con autobombe contro la Coalizione. Secondo le stesse fonti, per la terza volta negli ultimi mesi Khalimov è stato obiettivo di un raid.

Sabato 15 Aprile 2017, 00:12 - Ultimo aggiornamento: 15-04-2017 09:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA