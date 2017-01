Trump sui dossier russi: notizie false, non ho nulla da temere

dossier degli 007 aprendo la sua prima conferenza stampa da presidente eletto degli Stati Uniti nell'atrio della Trump Tower a New York. Il tycoon non teme di essere ricattato dalla Russia: «Fuori dagli Stati Uniti ho sempre tenuto comportamenti ineccepibili», ha sottolineato, negando che ci siano anche accordi e affari con Mosca. «Informazioni false diffuse forse dalla stessa intelligence. Sarebbe una macchia», ha detto Trump sulaprendo la sua prima conferenza stampa da presidente eletto degli Stati Uniti nell'atrio della Trump Tower a New York.

«L'incontro con l'intelligence era confidenziale. È una disgrazia, vergognoso che quelle informazioni siano state divulgate. Tutte cose mai fatte, sono stati i nostri oppositori», ha aggiunto Trump. «A Putin piace Trump? È una cosa positiva. Non so che relazioni avrò con Putin, ma spero siano positive», ha quindi proseguito salvo poi sottolineare:

«Penso che dietro l'hackeraggio della campagna presidenziale americana ci sia la Russia». Vladimir Putin «non avrebbe dovuto» hackerare gli Usa e «credo che non lo farà più», ha aggiunto.



Durante la conferenza c'è stato anche un battibecco tra Trump e la Cnn. Il presidente ha negato la possibilità di fare una domanda a uno dei giornalisti del network, affermando «Voi siete fake news!». Durante il suo intervento Trump aveva a più riprese attaccato la Cnn per aver diffuso le rivelazioni circa il presunto materiale compromettente che lo riguarda in possesso della Russia. Il reporter del network ha a sua volta insistito per poter porre la sua domanda: «Ha accusato la Cnn, ci faccia fare una domanda», ha ripetuto più volte. Invano.



«Non diffondo la mia dichiarazione dei redditi», ha poi risposto Trump alla stampa. «Interessa solo a voi giornalisti», ha aggiunto. E poi: «Potrei gestire i miei business da presidente, ma non voglio farlo», ha detto sottolineando tuttavia che da presidente non sarebbe soggetto a leggi contro il conflitto di interessi. Trump ha quindi precisato che saranno i suoi figli Donald Jr ed Eric a gestire gli affari e che lui non sarà coinvolto.

Mercoledì 11 Gennaio 2017, 17:31 - Ultimo aggiornamento: 11-01-2017 18:49

