Istanbul, Capodanno di sangue: 39 morti. L'ombra dell'Isis

Tutti gli sforzi delle autorità turche sono concentrati in quella che sta diventando una gigantesca caccia all'uomo estesa all'intero Paese. Centinaia di agenti in strada hanno allestito posti di blocco con l'unico obbiettivo di catturare l'attentatore - probabilmente non l'unico autore della strage della notte di Capodanno nel night club Reina - che è riuscito a fuggire.

I primi colpi di #Kalashnikov fuori il #Reina registrate da una videocamera difronte il locale



#Istanbul pic.twitter.com/DbwvKkeaRx — Marco Ferraglioni (@MFerraglioni) 1 gennaio 2017

Domenica 1 Gennaio 2017

Terrore e morte nella notte di capodanno a Istanbul, in Turchia. Un night club affollato di gente che stava festeggiando l'arrivo del 2017 è stato attaccato a colpi di arma da fuoco. Secondo le autorità i morti sono almeno 39. Tra questi 15 sono stranieri, ha fatto sapere il ministro dell'Interno Suleyman Soylu. Morto anche un agente di polizia mentre i feriti sono 69, di cui 4 versano in condizioni critiche.L'Unità di crisi della Farnesina è al lavoro insieme al consolato per verificare l'eventuale presenza di italiani.L'attacco è avvenuto verso l'1:30 ora locale, le 23:30 in Italia. Sul numero degli assalitori, vestiti con costumi da Babbo Natale, ancora non c'è certezza: solo uno, secondo fonti ufficiali; fino a tre, secondo testimoni e media locali. E il ministero dell'Interno turco afferma che l'assalitore sarebbe ancora in fuga.Il locale preso di mira è il "Reina": un rinomato nightclub sulle rive del Bosforo nel quartiere di Ortakoy nel distretto di Besiktas, parte europea di Istanbul. Al momento dell'attacco, nel night ci sarebbero state tra le 500 e le 600 persone. L'attentatore avrebbe prima ucciso un poliziotto e una guardia giurata all'ingresso, per poi entrare nel locale e iniziare a sparare a caso sulla folla. Molti si sarebbero perfino gettati nelle acque gelide dello stretto per sfuggire alla morte. Circa 60 le ambulanze accorse sul posto.ll primo bilancio dei morti è stato reso noto dal governatore della provincia di Istanbul, Vasip Sahin, che ha parlato di un attacco terroristico. Sahin ha aggiunto che l'attacco sarebbe stato compiuto da un singolo attentatore, mentre i media locali parlavano di due assalitori armati di kalashnikov. Molti delle centinaia di avventori del night club, secondo testimoni, si sarebbero gettati nelle acque dello stretto del Bosforo per tentare di sfuggire all'attacco.Non c'è stata al momento alcuna rivendicazione per l'attacco, ma secondo gli esperti dietro all'attentato ci sarebbe la mano dell'Isis. Lo riporta Al Jazeera. Secondo quanto riferisce dalla città turca un corrispondente del canale arabo, i servizi di sicurezza della Turchia pensano che la tempistica e il bersaglio del'attacco suggeriscano il coinvolgimento dello Stato islamico.Condanna dell'attacco e solidarietà alla Turchia da parte di Stati Uniti, Ue e Nato: la Casa Bianca ha offerto ad Ankara l'aiuto degli Usa, mentre il dipartimento di Stato ha espresso solidarietà «all'alleato turco»; l'alto rappresentante europeo per gli Affari esteri Federica Mogherini ha sottolineato come si debba «lavorare per prevenire tali tragedie»; il segretario generale dell'alleanza atlantica Jens Stoltenberg ha parlato di «tragico attacco».