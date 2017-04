Turchia, si vota per i superpoteri di Erdogan

Domenica 16 Aprile 2017, 09:45 - Ultimo aggiornamento: 16-04-2017 10:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Evet» o «Hayir»? Sì o no? Questa è la semplice scelta che oggi si troveranno a fare gli elettori turchi nel referendum costituzionale proposto loro dal presidente Erdogan con la sua riforma dell’assetto dei poteri. Come in tutti i referendum costituzionali, però, il quesito è solo apparentemente semplice. In realtà è invece molto complesso ed impegnativo, perché determinerà non dei meccanismi tecnici bensì il destino della nazione. La Turchia moderna è infatti giunta ad un bivio della propria esistenza.Per tutto il XX secolo ha potuto in qualche modo mantenere l'assetto originario con il quale nel 1923 era stata concepita dal padre della Patria Kemal Ataturk. Un profilo che proponeva un equilibrio tra religione e laicità e tra potere civile e potere militare fondato sull'intangibilità delle rispettive sfere di influenza. Un equilibrio interno tra le diverse identità che attraversavano la Turchia, che ha saputo assicurarne uno esterno nel mondo circostante. Un mondo tanto interdipendente quanto variegato.La lettura di Ataturk del medioriente che stava nascendo e dei rapporti di forza internazionali conseguenti è stata quindi così realistica e solida da assicurare alla Turchia moderna una navigazione tutto sommato tranquilla nel corso dei nazionalismi degli anni '30, la conseguente Seconda Guerra Mondiale e poi la Guerra Fredda e il bipolarismo mondiale. Trasformando una scomoda e perigliosa posizione di frontiera in una centralità strategica che assicurava un'altissima rendita di posizione a chi la sapeva interpretare e far fruttare. Oggi è proprio questa capacità di lettura che è venuta meno. Come del resto anche in molti paesi occidentali e non, il combinato disposto della fine della Guerra Fredda e dell'impatto della Globalizzazione nel terzo millennio ha sconvolto certezze e fatto tremare intere classi dirigenti. C'è chi ha abdicato al proprio compito ed è scappato con la cassa, in particolare in America Latina. C'è chi - nel medioriente arabo sunnita più retrivo - ha guardato al progetto jihadista come possibile estrema reazione.Continua a leggere su Il Mattino Digital