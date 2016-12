Sabato 31 Dicembre 2016, 10:52 - Ultimo aggiornamento: 31-12-2016 10:52

Non pare, al momento, che la Lombardia sia il posto dove Anis Amri, il tunisino che ha trovato la morte il 23 dicembre avesse una rete significativa di contatti. «Allo stato delle indagini non sono emersi collegamenti di Amri con altri possibili complici o fiancheggiatori a Milano o nel Milanese», ha precisato il questore di Milano Antonio de Iesu. «So che il fatto che il camion sia partito dal Milanese e che il presunto terrorista sia tornato nel Milanese - ha aggiunto - può sembrare la chiusura di un cerchio, ma in realtà sembra essere solo un caso». La Digos, a Sesto S.Giovanni (Milano), ha accertato dei contatti tra Amri e un connazionale ma risalirebbero ad anni fa, e la perquisizione che ne è seguita, avvenuta il 26 dicembre, ha comunque dato esito negativo. Sempre a Sesto, inoltre, Amri sarebbe arrivato dopo scelte fatte apparentemente all'ultimo momento. Alla biglietteria elettronica della stazione Porta Nuova di Torino, infatti, dove si trovava la sera del 22 dicembre, il presunto terrorista ha preso informazioni anche sulla tratta Torino-Roma, ma poi ha scelto un'altra soluzione sul display e ha acquistato un biglietto per la Stazione Centrale di Milano.Una volta nel capoluogo, poi, è andato a piedi fino in una piazza dove ha incontrato un giovane appena uscito da un locale a cui ha chiesto dove avrebbe potuto prendere un treno o un bus per Napoli, il Sud o Roma. Insomma, un lupo solitario, come ha sottolineato il ministro dell'Interno, ieri durante la sua visita a Norcia (Perugia): «Da quando è giunto in Italia Amri si è mosso da lupo solitario» ha dichiarato lapidariamente Marco Minniti. Il capo del Viminale ha ricordato anche che l'attività antiterrorismo è intensa e lo dimostrano, ha aggiunto «le 132 espulsioni messe in atto dal 2015».Il ministro ha anche sottolineato come la neutralizzazione di Amri «è la prova che il controllo del territorio funziona» se ha consentito ad una volante di fermare un terrorista. «La guardia è altissima - ha detto - per garantire la massima tranquillità a Capodanno». Questo però non vuol dire che Amri non possa aver avuto sostenitori in altre province d'Italia. Le indagini in corso sono infatti state definite «importanti», dal ministro dell'Interno, ieri, dopo un vertice a Milano. Intanto ha suscitato polemiche ma anche consenso una lettera di un parroco del Milanese che ha scritto alla Questura di Milano segnalando la preoccupazione dei parrocchiani per l'occupazione di una ex ditta abbandonata, che si trova proprio di fronte all'oratorio.