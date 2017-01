Usa, gli 007: «Hacker russi grave minaccia per gli americani»

Gli 007 americani puntano il dito contro Mosca. «Hanno interferito», ripetono davanti alla commissione Forze Armate del Senato presieduta da John McCain. È James Clapper, il direttore della National intelligence americana, a ribadire nell'audizione la convinzione che la Russia abbia ficcato il naso nelle presidenziali. E pur non sbilanciandosi quando gli viene chiesto se è stato un «atto di guerra», affermando che quella è una valutazione «politica», nel suo lungo intervento non manca di difendere la categoria - con chiari riferimenti al presidente eletto Donald Trump che ha messo in discussione le conclusioni degli 007 sugli hacker russi - sottolineando che «ci sono importanti differenze tra il sano scetticismo e il discredito».



Clapper aveva annunciato da settimane le sue dimissioni con l'insediamento della nuova amministrazione, una prassi per i vertici delle agenzie federali di nomina politica. Nel suo caso però da subito nulle le possibilità di un nuovo incarico, tanto più che Trump - è trapelato in queste ore - ha già in mente il nome del suo sostituto: l'ex senatore dell'Indiana ed ex ambasciatore in Germania Dan Coats. Il presidente eletto sembra inoltre intenzionato a mettere mano a tutto il sistema, a partire da una ristrutturazione dei vertici e in particolare dall'ufficio del direttore per l'intelligence nazionale e dalla Cia. È il Wall Street Journal a raccogliere per primo indiscrezioni in questo senso: stando ad una fonte della transizione, Trump ritiene che quell'ufficio sia diventato «sovrabbondante e politicizzato» e crede che la comunità dell'intelligence stia tentando di sminuire la sua vittoria sostenendo la tesi delle intrusioni di hacker russi.



Riguardo alla Cia poi, si stanno valutando tagli su staff e sedi, per potenziare d'altro canto i ruoli sul campo. Il futuro portavoce della Casa Bianca Sean Spicer ha smentito che si voglia mettere mano all'«infrastruttura», insistendo che in fase di transizione programmi e discussioni sono da considerarsi in forma preliminare e rassicurando che «la priorità del presidente eletto è garantire la sicurezza degli americani e della nazione ed è determinato a trovare i modi migliori e più efficaci per farlo». Come ad aggiustare il tiro insomma, mentre Trump è intervenuto con un tweet (non è chiaro se di concerto con Spicer) in cui si è detto un grande estimatore dell'intelligence puntando il dito contro i media «disonesti» che lo hanno dipinto come un fan di Julian Assange: «Ho riportato semplicemente quello che lui ha dichiarato, in modo che la gente ragioni con la sua testa su quale sia la verità». La verità: per quanto riguarda i presunti hacker russi non è stata svelata nei dettagli nemmeno oggi. Le conclusioni dell'inchiesta voluta da Barack Obama sono appena arrivate sul tavolo del presidente uscente, ma il rapporto resta "classificato", e Trump ne sarà informato domani nel briefing previsto con i vertici dell'intelligence. Una versione non classificata del rapporto dovrebbe essere invece consegnata al Congresso all'inizio della prossima settimana.

Giovedì 5 Gennaio 2017, 23:05 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2017 23:22

