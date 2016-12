È bufera su Carl Paladino, il co-presidente della campagna presidenziale di Donald Trump a New York. Nella sua lista di "speranze" per il 2017 Paladino ha inserito la morte di Barack Obama con il virus della mucca pazza e il trasferimento di Michelle Obama in Zimbabwe per vivere in una grotta con un gorilla. E la polemica è scoppiata.



Le scuse di Paladino non bastano a calmare le acque. I commenti «non erano destinati al grande pubblico. Non era mia volontà ferire le minoranze che ho trascorso anni a cercare di aiutare. Chiedo scusa» afferma Paladino, che è stato nel 2010 il candidato repubblicano per il ruolo di governatore. Paladino siede nel board di una scuola di Buffalo, travolta dalle richieste del pubblico a cacciarlo perchè «traditore dei valori americani». I controversi commenti di Paladino sono stati pubblicati da ArtsVoice, una pubblicazione settimanale di Buffalo, e sono stati criticati dai leader politici repubblicani e democratici, incluso il transition team di Trump.

Martedì 27 Dicembre 2016, 20:55 - Ultimo aggiornamento: 27-12-2016 21:01

