Usa-Corea: bluff o pericolo reale?

Anche se l’atteso, nuovo test nucleare nordcoreano non vi è stato, Pyongyang non ha mancato di flettere i muscoli, facendo sfilare i suoi nuovi missili a raggio intermedio.L’occasione l’ha data la parata che celebrava i 105 anni dalla nascita del suo fondatore, Kim Il-sung (nonno dell’attuale leader Kim Jong-un) e rilanciando proclami bellicosi contro gli Stati Uniti e l’amministrazione Trump.Muscoli contro muscoli; follia contro follia. È questa la rappresentazione che le due parti, e molti osservatori, sembrano voler offrire di un’escalation che pare avvicinarsi giorno dopo giorno a un punto di non ritorno. Posto che i muscoli non sono ovviamente gli stessi, visto il monumentale gap di potenza tra Stati Uniti e Corea del Nord, proviamo a comprendere le ragioni che ispirano l’azione di Pyongyang e Washington, le risorse di cui le due parti dispongono e le implicazioni di questa nuova crisi. Per farlo è utile partire da una premessa tanto banale quanto spesso negletta: che sia Trump sia Kim Jong-un siano in realtà attori pienamente razionali, mossi da logiche e scopi precisi, correlati alle capacità di cui essi dispongono (che poi siano in grado di controllare l’escalation in corso è questione altra che, ovviamente, non può non preoccupare).Nel caso della Corea del Nord, tre sembrano essere gli obiettivi essenziali. Il primo è quello di sviluppare e consolidare un arsenale nucleare che, per quanto limitato, la doti di una capacità deterrente minima capace d’inibire qualsiasi azione statunitense (o sud-coreana). A dispetto dei bellicosi proclami – che sono anzi funzionali ad accentuare questa funzione di deterrenza – nelle intenzioni il nucleare coreano serve a difendere più che a offendere, a proteggere più che a minacciare. Non a caso, il regime non manca mai di menzionare quegli esempi – la Libia di Gheddafi o l’Iraq di Hussein – che privi, o privatisi, di tali strumenti sono stati rovesciati da interventi militari occidentali. Il secondo obiettivo è quello di sfruttare questo strumento di pressione per ottenere concessioni e aiuti economici, dalla Cina o dalla stessa Corea del Sud. Aiuti, questi, indispensabili alla sopravvivenza di un’economia fragile e inefficiente e, secondo molti resoconti, sfruttati per arricchirsi dalla famiglia del dittatore nordcoreano e da quelle degli uomini a lui vicini. Terzo e ultimo: l’utilità di avere un nemico assoluto, del quale sempre si nutrono regimi autoritari come quello di Pyongyang, per mantenere un livello di mobilitazione totale e preservare il controllo del potere.Un nemico assoluto fa comodo però anche a Donald Trump. Che sta evidentemente usando la crisi coreana e quella siriana per cercare di ovviare ai numerosi insuccessi di questi primi mesi di Presidenza e ai tassi d’impopolarità altissimi che ne conseguono (secondo Gallup, solo il 38-40% degli americani approva oggi l’operato di Trump, circa 25 punti sotto la media delle altre presidenze degli ultimi 70 anni). L’emergenza sicurezza, reale o esagerata, unisce e compatta. Celebrare la ritrovata potenza militare – le super-bombe sganciate in Afghanistan o l’Armada che si dirige verso il mar di Corea - alimenta uno scoperto orgoglio patriottico. Affidarsi alle Forze Armate – liberate, afferma Trump, dalle costrizioni impostele da Obama - significa sfruttare quell’istituzione nella quale massima è oggi la fiducia dell’opinione pubblica (quasi sempre in contrapposizione a una politica in pesante deficit di credibilità e legittimità). Accanto a questo obiettivo politico vi è un calcolo strategico. L’auspicio è che le pressioni statunitensi rendano più collaborativa la Cina sia sullo specifico dossier nordcoreano sia rispetto ai tanti nodi della complessa interdipendenza sino-statunitense.Vi è – questo è evidente - un chiaro bluff che informa dichiarazioni e comportamenti di ambo le parti. Trump sembra muoversi nel solco di quello che alcuni studiosi a suo tempo definirono «il paradosso di Reagan»: alle parole roboanti e minacciose, e ai gesti ad alto contenuto simbolico, quasi sempre corrisponde massima cautela e basso rischio; lo scarto tra retorica e atti rimane in altre parole assai marcato. Per quanto riguarda la Corea del Nord, è difficile immaginare che essa sia mossa da istinti suicidi che soli spiegherebbero una sua deliberata escalation delle tensioni fino alla soglia dello scontro nucleare. Nel caso di Pyongyang, minacciare serve, come detto, per difendersi e sopravvivere. Nella consapevolezza della sua evidente debolezza nei confronti degli Usa, ma consci di poter scatenare un inferno nella penisola (a poche decine di chilometri dal confine con il Nord, i dieci milioni di abitanti che vivono nella capitale del Sud Seul sono assi vulnerabili ai devastanti effetti di una possibile azione nordcoreana) o di causare una profonda destabilizzazione dell’area che nessuno, a partire dalla Cina, vuole e si può permettere.I rischi sono ovviamente altissimi. Come questo interminabile anniversario dei cent’anni della Prima Guerra Mondiale ben ci ricorda, soggetti che ritengono di agire in piena razionalità, con l’obiettivo di massimizzare i propri interessi e la convinzione di controllare le conseguenze dei propri atti, possono provocare spirali che sfuggono rapidamente al controllo. A maggior ragione se spesse lenti ideologiche deformano il giudizio che si dà della controparte: della sua natura, dei suoi obiettivi e dei suoi mezzi. E, razionalità o meno, pare francamente difficile trovare oggi due soggetti più ideologici e spregiudicati di Trump e Kim Jong-un.