Martedì 18 Aprile 2017, 08:32 - Ultimo aggiornamento: 18-04-2017 08:59

Un morto e due feriti gravi: questo il bilancio di un incidente avvenuto ad un elicottero militare statunitense, un Black Hawk, caduto durante un volo di addestramento su un campo da golf nello stato del Maryland.La vittima e i due feriti sono tutti membri dell'equipaggio. Lo rende noto l'esercito Usa. Ancora ignote le cause dell'incidente, che ha avuto come teatro il campo di golf di Leonardtown, ad un centinaio di chilometri da Washington. Il mezzo apparteneva al 12/mo battaglione dell'aviazione, di stanza a Fort Belvoir, Virginia. L'episodio si è verificato meno di due settimane dopo la caduta di un jet militare in un bosco del Maryland, con il pilota che però è riuscito a salvarsi catapultandosi col paracadute.