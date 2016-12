Lunedì 26 Dicembre 2016, 17:43 - Ultimo aggiornamento: 26-12-2016 18:16

Quando quindici anni fa l'anello che lo legava alla sua Nancy gli scivolò dall'anulare ebbe un colpo al cuore: vagò per ore nell'azienda che vendeva abeti di Natale dove lo aveva perso, ma della sua fede non c'era traccia. Sembrava essere stata inghiottita dalla terra: David Penner, 68enne di Great Meadows, negli Usa, aveva sotterrato ogni speranza di trovarla. Fino a pochi giorni fa, quando un annuncio su un sito lo ha ricongiunto al suo anello e, in qualche modo, alla sua Nancy che è morta lo scorso 30 settembre all'età di 67 anni.Quindici anni fa David e sua moglie erano andati alla Wyckoff Tree Farm per comprare un abete di Natale. Un momento di felicità macchiato dalla perdita della fede nuziale di David che, in breve tempo e dopo ore di ricerche, dovette rassegnarsi al fatto che non lo avrebbe più ritrovato. Dal 2001 a oggi David non ha mai voluto sostituire il pegno d'amore donatogli sull'altare dalla sua Nancy. Poi, quando ormai le speranze erano perse, il destino ha voluto che quel cerchio d'oro e l'uomo che lo aveva portato al dito dal 20 luglio 1974 si ritrovassero. Lo scorso aprile John Wyckoff, proprietario della tenuta, ha notato un oggetto luccicante tra la terra e fra le mani si è ritrovato un anello con all'interno un'iscrizione: «To David. Love. Nancy».Per mesi si è chiesto come avrebbe fatto a ritrovare il proprietario fino a quando, all'inizio di dicembre, ha deciso di pubblicare un appello sul sito nj.com. Il video è stato casualmente visto dalla cognata di David che lo ha spinto a verificare se l'anello fosse il suo. Senza un appuntamento e con il cuore che batteva all'impazzata, l'uomo si è precipitato alla porta di John per scoprire la verità: la sua fede era ritornata da lui ed era proprio davanti ai suoi occhi. «John è stato molto scrupoloso - ha raccontato David - Sapeva che valore poteva avere una fede per la persona che l'aveva persa. Ha preteso che gli portassi il certificato di matrimonio e solo così sono rientrato in possesso del mio anello. È stato un miracolo. È come se parte della mia vita fosse tornata adesso che Nancy non c'è più».