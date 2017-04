Il mitico ponte del Golden Gate, che chiude la baia di San Francisco, avrà la sua rete anti-suicidi: dal 1937 ad oggi circa 1.700 persone si sono tolte la vita gettandosi nelle acque gelide a nord della città californiana. I lavori inizieranno a maggio per concludersi nel 2021. La prima tappa prevede la costruzione di una rete provvisoria per proteggere gli operai che costruiranno la struttura anti-suicidi. I lavori veri e propri inizieranno nel 2018: la rete, di una larghezza di oltre sei metri, costeggerà i due lati del ponte per tutta la sua lunghezza, circa 2.600 metri. I costi complessivi sono valutati in 211 milioni di dollari. La rete sarà in cavi di acciaio, leggeri e solidi, e soprattutto poco visibili.

Sabato 15 Aprile 2017, 16:34 - Ultimo aggiornamento: 15-04-2017 16:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA