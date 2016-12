Usa, sesso e chat porno con tre 15enni e un 12enne: professoressa arrestata

Sabato 24 Dicembre 2016, 19:27 - Ultimo aggiornamento: 24-12-2016 20:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha messo da parte ogni scrupolo, ha ceduto a tutte le sue tentazioni mettendo a rischio la propria vita familiare e professionale e, per mesi e mesi, ha realizzato il suo sogno proibito: portarsi ripetutamente a letto degli adolescenti nella sua casa di Houma, in Louisiana, nonostante avesse un marito e dei figli.Nel suo delirio di onnipotenza pensava di farla franca, ma si sbagliava: la madre di uno dei ragazzi alla fine ha scoperto la tresca e la verità è venuta a galla. Ricevuta la segnalazione, la polizia ha arrestato Heidi Verret, una docente 30enne della Terrebonne Parish School, accusata di aver fatto sesso con tre adolescenti tra i 15 e i 16 anni (due cugini e un loro amico) e aver scambiato messaggi osceni con un ragazzino di 12. Trattenuta in prigione con una cauzione fissata a 50mila dollari, Heidi rischia, se riconosciuta colpevole, fino a dieci anni di carcere per ciascun capo d'imputazione.Le famiglie dei ragazzi coinvolti (le cui generalità non sono state ovviamente rivelate, così come non è stato specificato se fossero allievi della docente) non avevano mai sospettato nulla e pensavano che alcuni piccoli regali che la donna faceva loro fossero semplicemente atti di gentilezza. Mai avrebbero immaginato cosa accadeva in casa di Heidi. «Sono sconvolta e arrabbiata - ha detto una delle madri - Sapevo che anche lei ha dei figli e non pensavo potesse comportarsi così. D'altra parte sono anche triste per la sua situazione: cosa può averla spinta a fare cose che rischiano di rovinare la sua stessa vita? Comunque non voglio che vada in prigione, i suoi figli hanno bisogno di una mamma».