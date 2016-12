Lunedì 26 Dicembre 2016, 18:08 - Ultimo aggiornamento: 26-12-2016 18:51

Ha tutte le caratteristiche del giallo quello che è accaduto alla vigilia di Natale a Wilson, nel North Carolina, dove quattro persone sono state trovate morte in casa dopo una sparatoria. La polizia è abbottonatissima e il mistero aleggia sulla vicenda. Per ora l'unica cosa certa è che le vittime vivevano tutte nello stesso appartamento, in un quartiere residenziale descritto come tranquillissimo. Tammy Lynette Pearce, una donna di 54 anni, Selby Gene Outland, 47, Paul Shane Pearce, 28, e Dominique Nicole Privette, 23, sono stati trovati morti il 24 dicembre dalla polizia che aveva ricevuto una segnalazione intorno alle ore 13: dai primi rilievi sembra che la tragedia sia avvenuta nella notte.Una persona vicina a una delle vittime ha specificato che Selby Outland era il compagno di Tammy Pearce, madre di Paul Pearce, il quale aveva a sua volta una relazione con Dominique Privette. Mentre tutto il quartiere è ancora sotto choc, gli investigatori, che stanno indagando a 360 gradi, non hanno finora fatto trapelare nulla sulla dinamica dei fatti: se l'autore della strage sia stata una persona esterna o se si sia trattato di un omicidio-suicidio non è stato ancora reso noto.