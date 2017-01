Vietnam, per 18 anni ha forti dolori all'addome: ecco cosa scoprono i medici

Mercoledì 4 Gennaio 2017, 16:21 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2017 18:46

Per anni ha sofferto di fastidi a un fianco, ma non si era mai sottoposto a una radiografia. Solo quando il dolore è diventato insopportabile Ma Van Mhat, 54enne vietnamita, ha deciso di sottoporsi a degli esami approfonditi che hanno dato un risultato scioccante: l'uomo ha vissuto con una forbice nell'addome dimenticata durante un intervento subìto 18 anni prima.Nel 1998, infatti, l'uomo si era dovuto sottoporre a un intervento d'urgenza dopo un incidente stradale: è stato in quell'occasione che i medici lo hanno richiuso dimenticando lo strumento di lavoro. Gli anni sono passati e Ma Van Nhat ha continuato a condurre una vita normale senza particolari problemi di salute a parte quel fastidio al fianco che i dottori hanno curato per anni come un'ulcera.A dicembre, però, i dolori sono diventati insostenibili e da una radiografia è emersa l'origine dei suoi problemi: una forbice chirurgica di ben 15 centimetri. «L'uomo è stato sottoposto a un intervento di tre ore per la rimozione al Gang Thep Thai Nguyen hospital, a 80 chilometri da Hanoi - ha detto il portavoce della struttura - Adesso si sta riprendendo». Sul caso è stata aperta un'indagine per individuare i medici colpevoli dell'intervento effettuato nella provincia di Bac Kan nel 1998.