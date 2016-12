Venerdì 30 Dicembre 2016, 23:38 - Ultimo aggiornamento: 31 Dicembre, 09:11

Dove va Napoli sulla soglia del 2017? Per il consuntivo cittadino di questa fine d’anno verrebbe voglia di usare un bellissimo disegno a penna di Domenico Gnoli, esposto in questi giorni nella mostra curata da Vittorio Sgarbi al Museo della Basilica di Pietrasanta, che s’intitola «Galeone familiare napoletano». In un enorme galeone sono imbarcate tutte le narrazioni cittadine: la fame, il sesso, l’ammuina, l’emigrazione, il dopoguerra, l’arte d’arrangiarsi, il numero 16 su una fiancata della nave a indicare il numero del lotto corrispondente che, come tutti sanno, è il «culo». Sì, è così, siamo proprio tutti nella stessa barca e ci vuole per sopravvivere a Napoli, nel 1957 come oggi, proprio il numero 16.Diciamo la verità: se da un lato l’afflusso turistico cresce, gli alberghi sono pieni, i musei anche, dall’altro gli stessi musei pubblici hanno sale chiuse, bagni in disordine, carenze di personale. Se le strade sono piene, i servizi mancano: per esempio bagni pubblici nelle strade del turismo come qualunque altra città europea.Mentre l’intero centro storico attende da anni un corposo recupero architettonico, iniziative private di dubbio gusto estetico ergono alberi sul lungomare: avevamo bisogno di altri ristoranti? Le iniziative che sembrano nascere corrispondono ad un’altissima quantità di iniziative che chiudono, il fiorire di iniziative culturali private senza fondi corrisponde alla faticosissima sopravvivenza di librerie che nascono o rinascono e teatri non pubblici.La maggior parte dei giovani napoletani di ceto medio e popolare emigrano, basta chiedere ai genitori sulla soglia della pensione o già pensionati, nella maggior parte dei casi costretti a mantenere figli adulti: chi ha venti come chi ha trenta, come, ancora, chi ha quaranta e quasi cinquanta anni è senza un lavoro, talvolta anche senza il lavoro precario rivestito di mobilità. La maggior parte delle piccole aziende a conduzione familiare sono in crisi, un’enormità di negozi chiudono (e basta camminare per le strade per accorgersi dei cambi di fitto o dei terranei vuoti). Il riflesso di una crisi nazionale e globale, è vero: ma mentre altre regioni sono entrate poco alla volta nella vite della povertà collettiva, Napoli non ne è mai uscita.La creatività è in crescita: non è una novità, lo è sempre stata. Anzi, più la città è in crisi, più si scrive, si suona, si danza. Per la verità, il settore in maggior crescita, poiché si serve di editori non napoletani, è la scrittura, l’arte che costa meno. Ma il teatro da molti anni non produce quasi, decine di magnifici attori (e attrici) faticano a sbarcare il lunario in città. Ci sono teatri ben funzionanti ma la stagione creativa giovane fa fatica. La sperimentazione musicale è quasi ferma, quella delle arti visive, dopo stagioni più fortunate, rallenta.Della condizione delinquenziale cittadina forse non vale nemmeno la pena parlare: i pericoli delle periferie esterne e interne alla città (Napoli è piena di periferie interne) non sono certo diminuiti.Purtroppo non si può scegliere fra le prese di posizione del Sindaco e quelle di Roberto Saviano: la realtà è molto più complessa e difficile di come possono dipingerla la politica o la finzione narrativa. I bambini che vanno a scuola alla Sanità, quelli che abitano a Scampia e gli operatori che s’affaticano spesso a spese proprie in questi quartieri e in altri a rischio non sono rappresentati da un proclama o da un libro.Vorremmo una città dove la metropolitana più bella d’Europa non passasse ogni venti minuti durante le feste e non chiudesse senza nemmeno un cartello durante l’orario del pranzo di Natale, come è accaduto il 25 dicembre, mentre tutti i turisti tanto desiderati da Napoli (e anche parecchi napoletani) erano ancora a spasso.Vorremmo una città più onesta, meno facce girate, meno retorica, più collaborazione. Una città meno stanca, meno rassegnata, meno vanagloriosa, più desiderosa di lavorare e di restare, una città meno indifferente: o forse si dovrebbe concludere che nel «Galeone familiare napoletano» di Gnoli c’era più Napoli nel 1957 di quanta se ne veda oggi nei napoletani?Alla fine il «fujtavenne» di Eduardo si è trasformato, salvo che per poche sacche di resistenza, in una fuga interna: non sono tutti andati via fisicamente i napoletani ma moralmente sì, si sono ritirati dentro abitudini, consolazioni, rassegnazioni. L’augurio per il nuovo anno è di venirne fuori tutti insieme, senza sperare per forza nel numero 16.