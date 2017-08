Gentiloni chiama Rajoy: il terrore non vincerà. Mattarella: gli attentatori non rimarranno impuniti. Il Papa: atto disumano. Merkel: non cambieremo vita

Le autorità britanniche stanno invece cercando informazioni sulla sorte di Julian Cadman, bambino di sette anni con doppia nazionalità, del Regno Unito e australiana, dato per disperso a Barcellona. Lo ha detto la stessa premier Theresa May che ha preso a cuore il suo caso dopo che sono stati diffusi sui social media i messaggi di parenti e amici che lo stanno cercando. La madre di Julian è stata ricoverata in ospedale e versa in gravi condizioni, ma stabili.

Venerdì 18 Agosto 2017, 11:23 - Ultimo aggiornamento: 18-08-2017 16:51

Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha avuto questa mattina una conversazione telefonica con il premier spagnolo Mariano Rajoy al quale ha espresso il cordoglio, l'amicizia e la solidarietà di tutta l'Italia per l'attentato di Barcellona. A Rajoy Gentiloni ha sottolineato l'unità e la fermezza di fronte al terrore che non l'avrà mai vinta sulla libertà e la democrazia. Il premier spagnolo ha assicurato la massima collaborazione all'Italia e ai paesi che hanno avuto persone colpite nell'attacco di Barcellona.«A Barcellona, nel cuore d'Europa, uomini scellerati hanno colpito persone e famiglie prive di ogni colpa, unite solo dal desiderio e dal diritto di vivere serenamente. I terroristi hanno lacerato una comunità di tante nazionalità, inerme, fatta di innocenti, donne, uomini, bambini. Hanno aggredito la vita e la convivenza. Il terrorismo di matrice islamista e i terroristi non rimarranno impuniti». Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio ai familiari delle vittime.Anche Angela Merkel ha espresso la sua solidarietà e la sua vicinanza alla Spagna per l'attentato a Barcellona. La cancelliera tedesca ha detto che «spagnoli, tedeschi e tutti gli uomini liberi» sono «uniti oggi innanzitutto nel lutto», «ma anche nella determinazione a non permettere ai fondamentalisti di cambiare il nostro modo di vivere». «Non ci potranno mai sconfiggere», ha aggiunto sottolineando il valore della «libertà» nella democrazia.Il Papa condanna l'attentato di ieri a Barcellona parlando di «atto disumano» e di «violenza cieca, grave offesa al Creatore». È quanto si legge nel telegramma di cordoglio inviato a nome di Papa Francesco all'arcivescovo di Barcellona, il cardinale Juan José Omella y Omella. Il pontefice prega per affinché si operi «con determinazione per la pace e la concordia nel mondo».A seguito della «notizia del crudele attacco terroristico che ha seminato morte e dolore nella Rambla di Barcellona, Papa Francesco - si legge nel telegramma a firma del Segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, e indirizzato all'arcivescovo della città catalana, il cardinale Juan José Omella y Omella - esprime il suo più profondo cordoglio per le vittime che hanno perso la vita in un'azione tanto disumana e offre preghiere per il loro eterno riposo. In questo momento di tristezza e dolore vuole esprimere anche la sua vicinanza ai numerosi feriti, alle lorofamiglie e all'intera società catalana e spagnola. Il Papa condanna ancora una volta la violenza cieca, che è gravissima offesa al Creatore, e innalza la sua preghiera all'Altissimo affinché ci aiuti a proseguire con determinazione a lavorare per la pace e la concordia nel mondo. Con tali auspici, Sua Santità invoca su tutte le vittime, le loro famiglie e il caro popolo spagnolo la benedizione apostolica».