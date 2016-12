Prosegue quasi senza sosta, anche nei giorni di festa, l'attività dell'amministrazione 5 Stelle in Campidoglio: dopo il terremoto causato dall'arresto di Raffaele Marra, l'obiettivo di Virginia Raggi è di uscire dall'angolo e rilanciare l'azione della sua squadra. Già da lunedì la commissione Bilancio tornerà a riunirsi per affrontare nuovamente il tema dei debiti fuori bilancio di Palazzo Senatorio, uno dei temi maggiormente segnalati dai revisori contabili del Comune di Roma, che nei giorni scorsi hanno bocciato la manovra di previsione 2017-2019. L'appuntamento per consiglieri è alle 17.



Un'ora prima, invece, Virginia Raggi incontrerà gli assessori per un riunione di giunta. «Siamo già al lavoro per modificare il documento previsionale da sottoporre all'Assemblea Capitolina. La nostra azione non si arresta e continuerà a basarsi sempre sui principi di trasparenza e rigore. Ci sono i tempi per approvare il bilancio nei termini previsti dalla legge (entro il 28 febbraio, ndr)», la sua promessa. La sindaca non ha interrotto la sua agenda nemmeno nei giorni di Natale. Il 24 dicembre ha partecipato alla tradizionale messa, nell'ostello della Caritas di Roma, commuovendosi per ben due volte.



«È un momento un po' complesso», ha ammesso. Il giorno dopo ha pranzato con la Comunità di Sant'Egidio nella Chiesa di Santa Maria in Trastevere dove ha invitato «tutti ad aiutare questa città a riprendersi. Noi ce la mettiamo tutta, anche i romani devono fare la loro parte e so che già lo stanno facendo».



L'indirizzo dato dalla prima cittadina a tutta l'amministrazione ora è quello di concentrarsi sul bilancio e lavorare - pancia a terra - per l'approvazione del testo entro il 28 febbraio, possibilmente prima. Il parere non favorevole dell'Organo di revisione economico e finanziaria del Comune è arrivato come un fulmine a ciel sereno durante la maratona d'Aula, aggiungendo un'altra grana a un dicembre già complicato. Prima le dimissioni dell'ex assessore all'Ambiente Paola Muraro in seguito ad un avviso di garanzia, poi l'arresto del fidato dirigente Raffaele Marra e la rinuncia agli altri due fedelissimi: Daniele Frongia (declassato da vicesindaco a assessore) e Salvatore Romeo che ha proprio detto addio al Campidoglio.



Ma adesso la sindaca vuol ricominciare con forza il 2017 dalla nuova compagine di giunta che vede al suo fianco, come vice, il responsabile alla Cultura Luca Bergamo, Pinuccia Montanari come nuovo assessore all'Ambiente e Massimo Colomban in un ruolo potenziato. Montanari in mattinata fa la sua prima uscita pubblica per sensibilizzare i cittadini sul tema della corretta raccolta dei rifiuti. Il rischio che nel prossimo futuro anche la prima cittadina possa essere coinvolta dalle inchieste che gravano sul Campidoglio sussiste ma per ora, tra i Cinque Stelle capitolini, nessuno si avventura a prevedere le prossime mosse. «È un'ipotesi e noi non commentiamo le ipotesi», la posizione ufficiale della maggioranza.

Lunedì 26 Dicembre 2016, 20:28 - Ultimo aggiornamento: 26-12-2016 20:42

