Sabato 7 Gennaio 2017, 08:30 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2017 08:30

«È una tendenza preoccupante. Chiudere le frontiere, ostacolare il commercio non è certo quello che serve per affrontare e superare una crisi di portata mondiale. Per quanto ci riguarda ci adopereremo per difendere le nostre posizioni augurandoci che l'Europa e l'Italia restino partner preferenziali degli Stati Uniti».«Il rischio di un ritorno al passato o, meglio, di un rifiuto del futuro esiste e va contrastato. Mai come oggi l'Italia ha bisogno di riforme in grado di rafforzare la capacità competitiva dell'intero sistema paese e anche delle imprese, a cui è affidato il compito di produrre quella ricchezza da cui deriva il benessere delle famiglie».«Il Jobs Act, come tutte le riforme, va pienamente attuato e applicato e ne vanno approfonditamente valutati gli effetti prima di pensare di smontarlo. Non esiste infatti contemporaneità tra causa ed effetti e per cogliere i frutti di un cambiamento occorre attendere il tempo necessario perché quegli stessi maturino. Non possiamo dire al mondo che ci guarda: abbiamo scherzato».«Premesso che l'industria è il settore che dei voucher fa meno uso, riteniamo che non vadano demonizzati ma meglio disciplinati. Si tratta di uno strumento che risponde ad una esigenza - remunerare in maniera regolare il lavoro occasionale - che comunque deve essere soddisfatta. Per questo diciamo: attenzione a buttare il bambino con l'acqua sporca. Bisogna eliminare le storture e sanzionare gli abusi e questo si può fare con una adeguata vigilanza e con eventuali modifiche mirate per ricondurre lo strumento al suo utilizzo corretto. Peraltro, il loro peso relativo in termini quantitativi è davvero molto basso».«Non ci esercitiamo in previsioni ma ribadiamo quanto già detto: l'Italia ha bisogno di riforme e quella del Jobs Act va nella direzione che riteniamo giusta. Per poterne apprezzare gli effetti dobbiamo inquadrarla all'interno di una più larga politica economica da perseguire con coerenza e continuità perché possa raggiungere i risultati desiderati. Lo stop and go non è mai stato un buon sistema per far funzionare le cose.«Dal governo Gentiloni ci aspettiamo che lavori a pieno ritmo senza farsi condizionare da scadenze più o meno ravvicinate. Il dibattito sui tempi non ci appassiona. A noi, come al Paese, interessano le politiche che consentono all'economia di crescere per creare lavoro e benessere. Per questo servono istituzioni efficienti e in grado di assolvere ai compiti per i quali sono chiamate a lavorare».«La politica di Confindustria guarda ai fattori, e non ai settori, per consentire a tutte le imprese di competere al meglio. Per noi non ci sono settori vincenti o perdenti, ma imprese vincenti in settori innovativi e non. Si può fare bene impresa e competere sul mercato interno e sui mercati internazionali anche in campi tradizionali. La differenza la fa l'imprenditore, la sua visione, i dirigenti che sceglie, i lavoratori che forma. Detto questo, il Sud deve usare in maniera virtuosa le risorse di cui dispone, specialmente quelle comunitarie, affiancando e potenziando le politiche nazionali in modo da accentuarne l'efficacia perché l'Italia ha bisogno di un'unica politica economica. Non è più il tempo delle tante piccole scelte inconcludenti ma di partecipare a un disegno nazionale conquistando forza e massa critica».«Non c'è dubbio, e non ci stancheremo di ripeterlo, che l'Italia debba accrescere la sua capacità competitiva come sistema dotandosi di strumenti più adeguati alla sfida dei tempi. Per questo la stagione delle riforme non va abbandonata e occorre avere il coraggio di proseguire lungo la strada imboccata...»