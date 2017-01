Interviene Rosanna Camusso, segretario generale della Cgil, sottolineando il dramma dei lavoratori. La conferenza stampa alle 15.30 di oggi nella sede della Confederazione, in corso Italia 25, a Roma. Al centro i referendum sul lavoro promossi dal sindacato. Via libera della Corte costituzionale ai referendum su voucher e responsabilità solidale in materia di appalti. La decisione al termine della camera di consiglio che ha dichiarato ammissibili i quesiti proposti dalla Cgil relativi alla abrogazione delle disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti e la richiesta di soppressione delle norme relative al Buono per il lavoro accessorio.Interviene Rosanna Camusso, segretario generale della Cgil, sottolineando il dramma dei lavoratori. La conferenza stampa alle 15.30 di oggi nella sede della Confederazione, in corso Italia 25, a Roma. Al centro i referendum sul lavoro promossi dal sindacato. SEGUI LA DIRETTA

Il referendum sull'art. 18 non si farà: la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il quesito. Il referendum proposto dalla Cgil puntava ad abrogare le modifiche apportate dal Jobs Act allo Statuto dei lavoratori e a reintrodurre i limiti per i licenziamenti senza giusta causa. Via libera invece ai quesiti sui voucher e sulla responsabilità in solido appaltante-appaltatore.