Francia, Macron stravince. Le Pen entra in Parlamento

Il partito di Emmanuel Macron conquista la maggioranza assoluta al ballottaggio delle legislative con un margine ampio, fra 395 e 425 seggi su 577. Marine Le Pen entra per la prima volta in parlamento, vincendo il ballottaggio contro l'avversaria di En Marche! nella circoscrizione del nord dove per due volte aveva fallito l'impresa.

Questa sera sono stati eletti sei deputati del Front National, di cui cinque nel bacino minerario

Le Pen, eletta nell'11/a circoscrizione del Pas-de-Calais con il 58,7% dei voti.



Il segretario generale del Partito Socialista francese, Jean-Christophe Cambadélis, ha annunciato le dimissioni. «Malgrado un'astensione allarmante, il trionfo di Emmanuel Macron è incontestabile» ha detto Cambadélis, riconoscendo «la sconfitta della sinistra

.



Il verdetto delle urne è chiaro». Lo ha detto il leader dei Républicains, Fran‡ois Baroin, riconoscendo che « i francesi hanno voluto dare una netta maggioranza al presidente della Repubblica». Baroin ha poi ricordato «l'intensa campagna elettorale» fatta dal suo partito che «ha permesso la formazione di un gruppo abbastanza importante» all'Assemblea. ​



Crollo per l'affluenza alle urne: alle 17, secondo i dati del ministero dell'Interno, è stata del 35,33%, contro il 40,75% del primo turno.

Domenica 18 Giugno 2017, 12:30 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2017 20:58

», ha spiegato