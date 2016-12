Giovedì 29 Dicembre 2016, 12:41 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2016 19:26

Via libera del Consiglio dei ministri alla nomina dei sottosegretari e al decreto milleproroghe, il consueto provvedimento di fine anno. Nel provvedimento ci sono la «proroga per cococo, tempi determinati PA e tutte le graduatorie dei concorsi», ha scritto su Twitter il ministro della Pubblica amministrazione, Marianna Madia.Sostanzialmente confermati i sottosegretari del governo Renzi. Vito De Filippo, ex presidente della Regione Basilicata ed ex sottosegretario alla Salute nell'esecutivo precedente è stato nominato sottosegretario all'Istruzione. Angela D'Onghia e Gabriele Toccafondi sono stati invece confermati al dicastero guidato da Valeria Fedeli.Questo l'elenco completo:Maria Teresa Amici, Gianclaudio Bressa, Sandro Gozi, Luciano Pizzetti, Angelo RughettiVincenzo Amendola, Benedetto Della Vedova, Mario GiroGianpiero Bocci, Filippo Bubbico, Domenico ManzioneFederica Chiavaroli, Cosimo Maria Ferri, Gennaro MiglioreGioacchino Alfano, Domenico RossiPier Paolo Baretta, Luigi Casero, Paola De Micheli, Enrico MorandoTeresa Bellanova, Antonio Gentile, Antonello Giacomelli, Ivan ScalfarottoGiuseppe Castiglione, Andrea OliveroBarbara Degani, Silvia VeloUmberto Del Basso De Caro, Riccardo Nencini, Simona VicariFranca Biondelli, Luigi Bobba, Massimo CassanoVito De Filippo, Angela D’Onghia, Gabriele ToccafondiDorina Bianchi, Ilaria Borletti Buitoni, Antimo CesaroDavide Faraone