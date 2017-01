Lunedì 2 Gennaio 2017, 11:35 - Ultimo aggiornamento: 02-01-2017 11:35

«La ricezione, da parte del portavoce, di 'informazioni di garanzià o di un 'avviso di conclusione delle indaginì non comporta alcuna automatica valutazione di gravità dei comportamenti potenzialmente tenuti dal portavoce stesso, sempre salvo quanto previsto al punto 5». Lo si legge nel "Codice di comportamento del Movimento 5 Stelle in caso di coinvolgimento in vicende giudiziarie", appena postato sul blog di Beppe Grillo, che domani verrà votato online.«È sempre rimessa alla discrezionalità del Garante e del Collegio dei Probiviri o del Comitato d'appello (e non comporta alcuna automatica presunzione in tal senso) la valutazione della gravità di fatti che configurano i c.d. reati d'opinione ipotesi di reato concernenti l'espressione del proprio pensiero e delle proprie opinioni, ovvero di fatti commessi pubblicamente per motivi di particolare valore politico, morale o sociale», si legge nel testo Cinque Stelle.