Via libera con il 91% dei partecipanti, pari a 37.360 voti, al Codice di comportamento del MoVimento 5 Stelle in caso di coinvolgimento in vicende giudiziarie.È quanto ha stabilito la votazione online sulla ratifica del Codice, il cui testo è stato pubblicato ieri mattina sul blog del leader Cinque Stelle. Le votazioni, aperte agli iscritti al movimento entro il primo luglio 2016, erano iniziate alle ore 10 e si sono concluse alle 19.Tra le novità previste nelle nuove regole, il fatto che non scatta automaticamente la sanzione per l'eletto pentastellato coinvolto in un'indagine. In caso di avviso di garanzia, si dovrà avvertire comunque il gestore del sito, mentre a decidere i provvedimenti da adottare saranno il garante del movimento e il collegio dei Probiviri.