M5S, flop del voto. E Grillo attacca: processate i media

Mercoledì 4 Gennaio 2017, 08:06 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2017 12:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Iscritti al M5S ieri al voto on line in tutt'Italia sul nuovo codice etico del Movimento che tiene conto della svolta garantista di Beppe Grillo, in base alla quale viene eliminato per gli eletti e gli amministratori pentastellati l'automatismo indagato-dimissioni. Voto dal risultato scontato in termini di consenso (oltre il 90%), ma non altrettanto per la partecipazione fermatasi a 40.954 votanti, meno di un terzo dei 135 mila iscritti al Movimento. Identica la partecipazione al secondo quesito su un punto del programma del futuro governo a 5 Stelle: l'opportunità di importare energia nucleare in alternativa alle fonti rinnovabili. Appena 461 i minoritari filonuclearisti, mentre sul codice etico i contrari erano stati poco più di 3.500.Ma a 24 ore dall'aver dettato le nuove, più flessibili, tavole della legge nei confronti dei militanti che dovessero essere raggiunti da informazioni di garanzia o da avvisi di conclusione delle indagini, l'ex comico genovese si è prodotto in un'altra clamorosa iniziativa, proponendo una Giuria popolare contro le «balle» di stampa e tv. Liniziativa di Grillo prende le mosse dalle dichiarazioni del presidente dell'Antitrust Giovanni Pitruzzella che, contro le bufale sul web, aveva evocato la necessità, in Europa, di «una rete di organismi nazionali indipendenti capace di identificare e rimuovere le notizie false». Parole a cui è seguito ieri l'anatema del leader M5S: «Tutti contro Internet. Prima Renzi, Gentiloni, Napolitano, Pitruzzella e, infine, il presidente Mattarella nel suo discorso di fine anno. Tutti - ha scritto Grillo sul suo blog - puntano il dito sulle balle che girano sul web, sull'esigenza di ristabilire la verità tramite il nuovo tribunale dell'inquisizione proposto dal presidente dell'Antitrust. Così il governo decide cosa è vero e cosa è falso su Internet». La controprosta grillina è invece «non un tribunale governativo, ma una giuria popolare che determini la veridicità delle notizie pubblicate dai media. Cittadini scelti a sorte a cui vengono sottoposti gli articoli dei giornali e i servizi dei Tg. Se una notizia viene dichiarata falsa il direttore della testata, a capo chino, deve fare pubbliche scuse e riportare la versione corretta dandole la massima evidenza in apertura del Tg o in prima pagina».BOCCIATURA SECCASe l'uscita garantista sugli avvisi di garanzia aveva riscosso un certo consenso, offuscato però dal sospetto di un'iniziativa pro domo sua del leader del Movimento a cui appartiene il sindaco di Roma, la proposta sulla giuria popolare sull'operato dei media viene seccamente respinta da tutti i partiti che non siano il suo, da responsabili di testate e dalla Federazione della Stampa. Parte per primo Enrico Mentana, che ritrovando la testata del Tg da lui diretto sul blog di Grillo, consiglia all'ex comico, «in attesa della giuria popolare, di trovarsi un avvocato. Fabbricatori di notizie false - spiega Mentana - è un offesa non sanabile a tutti i lavoratori del Tg che io dirigo, e a me che ne ho la responsabilità di legge. Ne risponderà in sede penale e civile».«Vorremmo rassicurare Beppe Grillo che se fosse approvata la sua proposta, l'Italia non occuperebbe più il 77esimo posto ma il 154esimo nella classifica della libertà di stampa nel mondo», affermano il segretario, Lorusso, e il presidente, Giulietti, della Fnsi, denunciando «il linciaggio mediatico di tipo qualunquista contro tutti i giornalisti». Alla Federazione fa eco l'Ordine dei giornalisti che definisce «grave e sconcertante» la proposta di Grillo, ricordando che «esiste già un ordinamento giudiziario che tutela chi si ritiene danneggiato dagli organi di informazione». Tra i membri del governo, il ministro Enrico Costa fa notare che, in tema di informazione, «si deve andare con i piedi di piombo nel pensare a un'Authotity che abbia la verità in tasca».Difficile fare una graduatoria dell'intensità delle critiche scatenatesi ieri su Grillo: per il senatore dem Stefano Esposito, il leader M5S «ha perso la testa. Occhio, che questo è fascismo». Mentre, secondo l'ex presidente del Senato Renato Schifani, «con le giurie popolari sulla stampa, si riesumano quei tribunali del popolo che tanto male hanno fatto in giro per il mondo». Più scanzonatamente il Pd Andrea Marcucci si chiede «se chi compone la giuria popolare dovrà fare il praticantato alla Casaleggio».I difensori del nuovo codice grillino si trovano esclusivamente nel recinto del M5S: mentre Di Battista si augura che «venga adottato da tutte le forze politiche italiane», Di Maio propone «un esperimento: applichiamolo ai parlamentari della maggioranza, non resteranno neanche le sedie».