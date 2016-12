Venerdì 23 Dicembre 2016, 18:31 - Ultimo aggiornamento: 23-12-2016 18:31

A Roma, il M5S «non rispetta il voto dei cittadini, abbiamo un sindaco che sembra svolgere una funzione decorativa, di soprammobile»: lo ha detto il presidente della giunta regionale della Campania Vincenzo De Luca commentando, a Lira Tv, la situazione del Comune di Roma e sottolineando che le decisioni vengono prese «a Milano, a Genova. Una società privata, quella di Casaleggio, ti manda l'assessore alle partecipate, quell'altro da Genova ti manda l'assessore all'ambiente. Se fossi un cittadino romano sarei indignato».De Luca, parlando della sindaca Raggi, ha poi affermato: «Non sono raggi di sole ma radiazioni», spiegando che «si può sopportare un amministratore arrogante ma capace, ma i 5 Stelle sono entrambe le cose, sono ciucci e presuntuosi». «Non parlo delle questioni giudiziarie - ha detto - dico solo che quella di questi giorni dovrebbe essere una lezione di umiltà per i 5 Stelle, per la violenza usata da loro quando saltavano nelle piazze calpestando la dignità delle persone anche per una iscrizione del registro degli indagati. La moralità non la difendi urlando onestà onestà, ma appena sono arrivati a misurarsi con la realtà hanno dimostrato di essere non come gli altri, peggio degli altri».