«L'Irpef andrà rimodulato tenendo conto del fattore famiglia», è fondamentale «dare un segnale politico. E la sede per trasformare propositi in misure sarà la prossima legge di stabilità». Lo dice - intervistato da Avvenire - il ministro con delega alla Famiglia, Enrico Costa, come impegno di governo ed elettorale: «Se poi si dovesse votare, spero e credo che il lavoro mio e del mio partito possa essere un patrimonio di idee da cui ripartire nella prossima legislatura». «La famiglia non può più essere un soggetto neutro rispetto al fisco. Serve un cambio di orizzonte» e «deve valere per Gentiloni e Costa e dovrà valere per chi arriverà dopo di noi», aggiunge. «Nel governo - afferma - sta passando la consapevolezza che ogni euro lasciato nelle tasche delle famiglie avrebbe un ritorno in termini di crescita e di sviluppo. L'Irpef rimodulato tenendo conto del fattore famiglia determina un meccanismo virtuoso. La misura, vista in un'ottica di prospettiva, garantisce un segno più. È una scelta ancora più efficace rispetto ai voucher e ai bonus»