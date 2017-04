Il senatore Razzi bloccato in Corea del Nord: «Problema con i radar»

Il ritardo è stato per un problema ai #Radar — Antonio Razzi (@senantoniorazzi) 17 aprile 2017

#razzi a giudicare dalla faccia del coreano, il fattore #sorpresa ce lo siamo giocato da un pezzo. pic.twitter.com/a0Ll6w0KEU — claudio pacini (@claudiopacini1) 17 aprile 2017

@senantoniorazzi facce stá tranquilli.... sei ripartito??? — DANIELA CRIMI (@crimi_daniela) 17 aprile 2017

#Razzi Opzione autobus no vero!? — Massimo (@Gufokan) 17 aprile 2017

Lunedì 17 Aprile 2017, 19:27 - Ultimo aggiornamento: 17-04-2017 20:02

Una Pasqua amara per Antonio Razzi. Il parlamentare di Forza Italia è bloccato nella capitale della Nord Corea e non può tornare in Italia dopo che la compagnia di bandiera Air Koryo ha posticipato il volo in partenza per Pechino.Lo riferisce il Corriere della Sera. Il ritorno era previsto lunedì mattina ma al momento è ancora fermo in Corea in attesa che la situazione si sblocchi. Razzi – riferisce sempre il Corriere – è a Pyongyang insieme al senatore Bartolomeo Pepe.Razzi, prima di partire, aveva spiegato che andava in Corea in seguito a un invito formale ricevuto dal regime “per la Festa del Sole, per i 105 anni di Kim Il Sung, il nonno di Kim Jong-un.​Nel frattempo però il Senatore sta ritwittando tutti i messaggi di solidarietà ricevuti dal popolo di Twitter. Segno che per lui l'utilizzo dei social in Nord Corea non rappresenti un grosso problema.