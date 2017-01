Giovedì 5 Gennaio 2017, 15:35

Stamane il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha avuto un incontro di circa un’ora a Roma presso il Ministero per la coesione territoriale e per il Mezzogiorno con Claudio De Vincenti, titolare del dicastero. «Un incontro proficuo - ha commentato il primo cittadino – Abbiamo trattato tutte le questioni attinenti il tema dei rapporti strategici tra la Città, la Città Metropolitana ed il Governo nazionale, ovviamente con particolare riferimento al Patto per Napoli. Abbiamo concordato una serie di iniziative da mettere in campo per una sempre più efficace cooperazione istituzionale - fermo restando la reciproca e netta autonomia politica reciproca- ed in particolare un incontro da tenersi molto a breve con le delegazioni interessate agli argomenti trattati stamane».