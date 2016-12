Sabato 24 Dicembre 2016, 12:12

Roma. «Calma e gesso, aspettiamo a vediamo. Andiamo avanti tranquilli». Prima di partire alla volta di Pompei, quando ormai il caso di Luca Lotti era deflagrato, Paolo Gentiloni ha dispensato una dose massiccia della sua ormai proverbiale calma olimpica. Non senza aver prima tirato un respiro di sollievo: l’uccisione a Sesto San Giovanni del killer di Berlino, Anis Amri, aveva già spinto in basso nei siti web la notizia del ministro dello Sport indagato per favoreggiamento e rivelazione di segreto istruttorio.Chi non si è mostrato per nulla calmo è stato Lotti. Prima di arrivare poco dopo le dodici a palazzo Chigi per il Consiglio dei ministri, l’ex braccio destro di Matteo Renzi ha dato sfogo alla sua «incredulità» e alla sua «forte irritazione» parlando con qualche amico: «Sono stato sbattuto in prima pagina come un mostro. E questo proprio nel giorno in cui dovevo andare a vedere la recita di Natale di mio figlio. Ma ciò che mi amareggia e mi allarma di più è che non so davvero niente, nessuno mi ha detto nulla. Se c’è sul serio un avviso di garanzia avrei dovuto essere informato, non apprenderlo dal Fatto...».Già. Il «giornale dei grillini», finisce presto sul banco degli imputati. «C’è da pensare che tirino fuori questa roba per coprire le nefandezze e l’incapacità della Raggi», sibila un renziano. E Michele Anzaldi, deputato dem vicino a Gentiloni, afferma: «Per prima cosa bisogna sapere se è vero. E mi auguro che sia vero che Lotti è indagato, perché altrimenti sarebbe una cosa mostruosa, una gravissima macchinazione mediatica. In ogni caso se fosse vero, si tratterebbe di attendere gli sviluppi. Magari quello di Luca è solo un nome che gira nell’ambito di un’inchiesta: quando si fa politica ad alti livelli è facile calamitare attenzioni dei pm».Una linea più o meno simile a quella del premier. Gentiloni, che ha sentito Lotti al telefono appena avuta notizia della nuova grana e poi l’ha incontrato al Consiglio dei ministri, ufficialmente tace. Ma, si diceva, dispensa tranquillità. E non ha alcuna intenzione di chiedere o suggerire dimissioni al suo nuovo ministro.Continua a leggere sul Mattino Digital