«Continueremo a lavorare insieme nel gruppo Efdd», ha detto. «Sono felice di dire che tutte le divergenze con il movimento di Beppe Grillo sono state risolte in maniera amichevole».



«Dopo qualche piccolo cambiamento amministrativo, continueremo il nostro lavoro insieme all'interno del gruppo Efdd», ha spiegato Farage durante la riunione con gli eurodeputati M5s. «La campagna di Grillo per un referendum in Italia sull'euro sta acquistando slancio - ha proseguito -. Ho ammirato a lungo il suo lavoro in Italia e gli auguro ogni bene. La campagna anti-establishment in Europa sta appena cominciando».

Grillo torna con Farage. È l'esito della riunione del gruppo EFDD svoltasi questo pomeriggio a Bruxelles per fare il punto dopo. All'incontro anche il leader dell'Ukip, Nigel Farage, che - secondo quanto riferito dall'Adnkronos - ha annunciato di aver avuto stamani «una discussione telefonica» con Beppe Grillo.Farage nella riunione avrebbe affermato che i «matrimoni finiscono» ma che «si possono anche ristabilire», sempre «se chi ha tradito, paga».