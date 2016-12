Mattarella prepara il discorso agli italiani: nuova location e spazio ai problemi concreti

Sabato 31 Dicembre 2016, 13:09 - Ultimo aggiornamento: 31-12-2016 13:24

Il tono, come di consueto, sarà colloquiale, rivolto soprattutto ai problemi concreti degli italiani, con un'impronta assai diversa rispetto al messaggio prenatalizio alle alte cariche istituzionali. Sergio Mattarella sta personalmente calibrando e ultimando, insieme ai principali collaboratori, l'atteso discorso di Capodanno che indirizzerà stasera ai suoi connazionali in tv a reti unificate.L'ANALISISarà un'analisi severa, senza sconti, in cui tutti - a cominciare dal mondo della politica - saranno chiamati ad assumersi le proprie responsabilità per assicurare un futuro migliore. Mattarella, infatti, partirà da una constatazione intrisa di preoccupazione, difficilmente confutabile; e cioè che ci troviamo in un momento assai difficile con un Paese sfibrato, diviso e alquanto sfiduciato per una serie di ragioni che vanno dalla persistente mancanza di lavoro e di prospettive soprattutto per i giovani «under 35» alla paura diffusa per il terrorismo (anche alla luce del «caso Amri» e alla minaccia di possibili ritorsioni) e al dramma insoluto degli immigrati che continuano ad affluire sulle nostre coste in assenza di una strategia comune dell'Ue.Da questa premessa, cioè dai problemi concreti avvertiti sempre di più sulla propria pelle dagli italiani, in particolare dalle famiglie nella loro vita quotidiana, nasce un'esigenza chiara ed inequivoca: tocca alla politica trovare gli strumenti più adeguati per risolverli. In tale ottica non è difficile prevedere quali siano le priorità che declinerà il capo dello Stato: 1) maggiore spinta all'occupazione soprattutto giovanile; 2) sicurezza e guerra al terrorismo; 3) lotta alla corruzione, «male che inquina il vivere civile»; 4) la difficile situazione economica (con un probabile accenno alla crisi bancaria legata alla vicenda Mps) e i suoi riflessi nei rapporti con i partner dell'Unione europea.GLI IMPEGNIBeninteso, quello di Mattarella non sarà solo un elenco di emergenze. Ci sarà anche un forte riconoscimento dello «spirito solidale» degli italiani come in occasione del recente terremoto per la cui ricostruzione il Capo dello Stato ribadirà l'impegno personale a restare accanto alle popolazioni colpite.Quindi nessuna concessione al politichese e anche gli inevitabili richiami alla delicata situazione politica dopo il risultato del referendum sulle riforme e all'esigenza di una legge elettorale omogenea e il più condivisa possibile prima di nuove elezioni, saranno ridotti all'osso e comunque inquadrati da Mattarella solo nell'ottica di quanto incidono sui problemi quotidiani degli italiani. «Le istituzioni devono essere uno strumento per risolvere i problemi», avvertirà Mattarella convinto che questo è il principale (e forse unico) antidoto per neutralizzare e battere l'antipolitica.SOBRIETÀQuanto alla location quest'anno si cambia. Non il salotto dell'appartamento privato, come lo scorso anno, né la scrivania dello studio presidenziale. La scelta sembra orientarsi sul Torrino. O, in alternativa, su una sala dell'ala napoleonica del palazzo. Insomma, un ambiente con meno stucchi e pareti sfarzose per dare un'impronta di sobrietà consona al momento difficile che attraversa l'intero Paese. Quanto alla durata, Mattarella ha cercato di operare qualche taglio rispetto allo scorso anno per restare comunque al di sotto dei 20 minuti. Ma i temi da affrontare sono tanti ed è arduo operare delle scelte.