.«Il Tricolore contiene ed esprime il valore della nostra unità nazionale. Ha accompagnato le varie fasi della storia del nostro Paese». Lo ha detto il capo dello Stato, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia per il 220esimo anniversario della nascita del Tricolore al Teatro Valli di Reggio Emilia, seguita in diretta da Rainews24.

Sabato 7 Gennaio 2017, 16:42 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2017 16:42

