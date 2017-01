Martedì 3 Gennaio 2017, 08:21 - Ultimo aggiornamento: 03-01-2017 14:05

ROMA Il deposito di nuovi atti nell'inchiesta che ha portato all'arresto per corruzione di Raffaele Marra e l'imminente interrogatorio di Virginia Raggi che dovrà rispondere delle nomine illegittime dei suoi fedelissimi. Sono questi i nodi che potrebbero essere sciolti nei prossimi giorni. Non è escluso che il sindaco sia convocato in procura già come indagata per abuso d'ufficio. Una settimana decisiva per il primo cittadino, dal punto di vista giudiziario e, di conseguenza, da quello politico. Domani, il Tribunale del Riesame esaminerà la posizione dell'ex vice capo di Gabinetto finito in manette e potrebbero già emergere nuovi elementi sullo strettissimo rapporto tra Marra e la Raggi.L'inchiesta sulle nomine in Campidoglio, aperta già da tempo sulla base di un esposto, ha continuato ad arricchirsi di nuovi elementi. L'ultimo è il parere dell'Anac sulla nomina sull'incarico di Renato Marra, promosso responsabile del neonato Dipartimento Turismo del Campidoglio. Un incarico, con un aumento di 20mila euro in busta paga, assegnato mentre il fratello Raffaele, bocciato da Cantone come vice capo di Gabinetto del sindaco, era diventato il numero uno delle Risorse umane di Roma Capitale. Dagli atti risulta come la scelta sia stata avallata soprattutto dal primo cittadino, che si è assunta la paternità della decisione finale. Il procuratore aggiunto Paolo Ielo e il pm Francesco Dall'Olio avrebbero in programma l'audizione della Raggi la prossima settimana, il sindaco dovrebbe spiegare atti irregolari dal punto di vista tecnico e formale, regolamenti non rispettati, leggi violate e, fino all'arresto, la strenua difesa del suo ex braccio destro Raffaele Marra. Ma le contestazioni riguarderebbero anche le nomine dello stesso Marra e quello dell'ex capo di Gabinetto Carla Romana Raineri.Dalle nuove carte depositate dal pm Barbara Zuin, in vista del Riesame fissato per domani, emergerebbe con chiarezza lo stretto rapporto tra Virginia Raggi e Raffaele Marra, il suo ex braccio destro in carcere per corruzione e difeso fino all'ultimo, ma definito, dal momento dell'arresto, uno dei 23mila dipendenti comunali. Atti che potrebbero anche fornire elementi per l'altra inchiesta che riguarda le nomine, rivelando le strette e pericolose relazioni all'interno del Campidoglio e, soprattutto, tra gli esponenti del cosiddetto Raggio magico. Le conversazioni, agli atti dell'inchiesta, confermerebbero le parole dell'ex capo dell'Avvocatura, Rodolfo Murra. Ascoltato come teste ha raccontato quale fosse il peso di Marra nelle decisioni del sindaco: «Posso fare quello che voglio, tanto lei mi copre», si sarebbe vantato Raffaele Marra, adesso finito a Regina Coeli.C'è attesa, intanto, per la decisione del Tribunale civile in merito al ricorso contro il contratto firmato dai consiglieri comunali e dal sindaco. Il patto con la Casaleggio associati potrebbe essere nullo. Ma ora si scopre che qualcosa di molto simile c'è scritto anche nella memoria che Raggi ha inviato al tribunale civile di Roma in vista dell'udienza del prossimo 13 gennaio. La prossima settimana, infatti, il tribunale civile di Roma dovrà pronunciarsi nel merito di una causa, intentata da Monello appunto, in cui si chiede che l'accordo in cui si prevede una penale da 150mila euro per i consiglieri eletti coi Cinque stelli che viola i principi del Movimento fosse annullato o fatto decadere il sindaco che lo ha firmato.Nella memoria presentata nei giorni scorsi in vista dell'udienza, parlando di «Incompatibilità della domanda di decadenza», i legali di Raggi dicono esplicitamente che il contratto che ha firmato il sindaco può essere considerato nullo. E che in quel caso non sarebbe il sindaco a decadere ma, al contrario, il primo cittadino rimarrebbe al suo posto ma senza dover rispondere alla firma di contratto illegittimo: «In virtù del noto principio vigente nel nostro ordinamento secondo cui quod nullum est nullum producit effectum - si legge nella memoria - l'eventuale dichiarazione di nullità del codice di comportamento accerterebbe in automatico l'inesistenza ex tunc di qualsivoglia obbligo in capo a Virginia Raggi in virtù della sottoscrizione del suddetto codice».Gli avvocati di Raggi nella loro memoria conclusiva riprendono un principio che sta alla base del nostro codice civile, ovvero che nessuno può essere vincolato ad un contratto illecito o immorale. Vale a dire, per stare sul paradosso, che l'accordo in cui si vende un arto del proprio corpo non può essere fatto valere in nessun grado di giudizio. Il problema però è che a utilizzare questo argomento, facendo capire che la possibilità della nullità esiste eccome è lo stesso sindaco di Roma. Un dettaglio non da poco, visto che gli avvocati di Beppe Grillo che pure si sono costituiti in giudizio, non toccano proprio l'ipotesi che il contratto possa essere considerato nullo.---I Cinque Stelle e il dibattito sull'avviso di garanzia